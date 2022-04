De geschiedenis van het Sportfondsenbad in beeld, vlak voor het zwembad gesloopt wordt

Gerrie gaf als 16-jarige illegale feestjes in het Sportfond­sen­bad Schiedam: ‘Er zijn mooie liefdes ontstaan’

Gerrie Wendrich beschouwde het Sportfondsenbad in Schiedam ooit als zijn tweede huiskamer. Zijn moeder werkte er jarenlang en nam haar zoon altijd mee. Hij behaalde er zijn diploma’s, maar gaf er later ook illegale feestjes. Hij mag dan ook niet ontbreken in de documentaire die Bernard Boode maakt over het bad van weleer, dat wordt gesloopt. ,,Mijn leven speelde zich hier af.’’

