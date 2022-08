De mussen vallen van het dak maar bij de Bonte Koe worden al kerstboompjes gemaakt

Bij de Bonte Koe Chocolade aan de Lange Haven is het ondanks de verzengende hitte al tijd om de beroemde kerstboompjes van chocolade te maken. ,,We zijn alvast bezig om de kerstdrukte voor te zijn,” zegt Amy Klein. ,,Bij ons duurt de kerst zeker wel vier maanden.”

De Bonte Koe Chocolade bestaat al zo’n dertig jaar en wordt nu gerund door Amy en Connor Klein die hun moeder en oom opvolgden. Eén van de beroemdste producten is de kerstboom van chocolade. ,,De boompjes worden heel veel verkocht met de kerst,” weet Klein. ,,We kunnen ze nu al in productie nemen omdat de temperatuur bij ons constant is en de chocolade lang houdbaar. Verder werken we milieuvriendelijk, met zonnepanelen bijvoorbeeld.”

Terwijl het buiten op de Lange Haven snikheet is kunnen binnen de kerstmutsen op. De eerste kerstbomen zijn al klaar om de winterschappen te vullen. Ze zijn dertig centimeter hoog en worden veelal met een hamer stukgeslagen voordat ze gegeten worden. Klein: ,,Maar we hebben natuurlijk veel meer moois op stapel staan voor de kerst. Bonbons bijvoorbeeld in vele seizoenssmaken.”

Chocoladealfabet

Ook voor Sinterklaas is Klein klaar. ,,De letters van het gehele alfabet zijn bijna af. Er zijn de gewone letters maar ook met smaken als marshmallow en kokos. Om iedereen van dienst te zijn is er ook de veganletter. Van rijstmelk, smaakt wel iets anders maar erg lekker. Overigens maken we ook letters die door de brievenbus kunnen en op de Hoogstraat is er een automaat waar allerlei lekkers inzit.”

Niet alleen Schiedammers weten de Bonte Koe te vinden. De winkel is heel populair bij inwoners van Zuid-Holland. Klein: ,,Maar we krijgen ook steeds meer Zeeuwen en Belgen als klant. En het gaat zo goed dat we in de herfst twee nieuwe winkels openen. Eén in Kralingen in Rotterdam en één in het Zeeheldenkwartier in Den Haag.”

