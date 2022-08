De Schiedamse Boekenmarkt bestaat al 15 jaar: ‘Grappig hoe de tijd vliegt’

,,Sinds de laatste editie afgelopen april is de boekenmarkt ook een platenmarkt. Zowel deelnemers als bezoekers reageerden hier de vorige keer enthousiast op, dus we willen uiteindelijk naar een verdeling van een derde platen en twee derde boeken”, vertelt organisator en boekhandelaar Jochen van Barschot. ,,We horen van veel collega's dat platen momenteel zelfs beter verkopen dan boeken. Ik heb dat nog niet gemerkt.”

Het was Van Barschot bijna ontgaan dat het Schiedamse evenement een jubileum te vieren heeft. ,,Via een Facebook-herinnering van een vriend kwam ik er laatst achter. Grappig hoe de tijd soms vliegt.” Volgens de boekhandelaar is de komst van de platen niet de enige grote verandering: ,,We zijn drie keer van locatie gewisseld: eerst de Hoogstraat toen er daar nog veel leegstand was, toen de Lange Kerkstraat en sinds een jaar of vijf het Land van Belofte. Daar bevalt het ons goed, dankzij de ruimte hebben we het ook in coronatijd bijna alle keren door kunnen laten gaan.”