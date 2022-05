De Schiedamse reuzen open op Nationale Molendag

Schiedam worstelt met haar eeuwenoude molens: wordt The Miller straks The Killer?

Molens domineren al eeuwenlang de skyline van Schiedam. Nu zijn er ook plannen voor een woontoren, The Miller, en de angst is dat er meer volgen. Schiedam worstelt met een dilemma, want er is ook woningnood. Toch staan de molens in de rouwstand.

12 februari