De schokkende waarheid achter de adoptie van Schiedamse Yun Soon van Dijk

Het is een aandoenlijk beeld. Sun Yoon van Dijk die op het vliegveld van Busan (Zuid-Korea) staat te wachten met haar man Sjoerd. Haar biologische moeder komt in de verte, samen met haar oudere zus, op het stel aflopen. In de hand een bos bloemen. Als zij haar dochter in het vizier krijgt en haar herkent, versnelt ze haar pas, om dan in de armen van haar verloren dochter te vallen. Sjoerd krijgt vervolgens de bloemen in zijn gezicht gedrukt, waarna het beeld op zwart gaat.