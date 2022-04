Debat brengt ONS.Vlaardingen en SP niet dichter bij college, Ivo Opstelten geeft stokje over

Oekraïners al snel welkom in oude Unileverge­bouw in Vlaardin­gen

Tientallen Oekraïense vluchtelingen kunnen binnenkort ook terecht voor opvang in het voormalige hoofdgebouw van Unilever in Vlaardingen. De gemeente hoopt eind deze week 25 kamers in te richten. Het gebouw is voor minimaal een jaar beschikbaar.

24 maart