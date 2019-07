Deden justitie en hulpverleners wat ze konden om Vlaardingse Lisa te helpen?

Nu meer duidelijk wordt over Vlaardinger Glenn A. en het geweld tegen zijn deze week doodgestoken vriendin Lisa, rijst de vraag hoe dit kon gebeuren. A. had een uitgebreid strafblad en de bedreigingen vlogen Lisa, volgens haar buren en vrienden, om de oren. Hebben justitie en hulpverleners gedaan wat ze konden?

In 2017 heeft justitie al geprobeerd om A. (28) richting een behandeling te dwingen. De man zag in zijn leven al veel hulpverleners en stond vaker voor de rechter voor een steekpartij, bedreiging, inbraak, drugs- en wapenbezit. De aanklager eiste een twee jaar durende opname in een instelling voor stelselmatige daders, maar de rechter legde hem een celstraf van een half jaar op. Ook recent liepen nog onderzoeken naar A.. Het OM onderzoekt op dit moment niet specifiek of het goed heeft gehandeld. Een woordvoerder: ,,We staan nog aan het begin en onderzoeken álles.’’

Woningcorporatie Waterweg Wonen wist van overlast op het adres van Lisa (25). Buren klaagden over geweld en drugs in de portiek en agressie jegens hen als ze hier wat van zeiden tegen Glenn A. Volgens een vriendin is Lisa al eens door hem in elkaar geslagen en gestoken. In zulke gevallen – dreiging van ernstig huiselijk geweld – is een burgemeester bevoegd om iemand tijdelijk een huisverbod op te leggen. De Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten wil niet zeggen of zij op de hoogte was van deze thuissituatie.

‘Geen aanleiding voor onderzoek’

Veilig Thuis, waar meldingen en adviesvragen van omstanders, professionals en betrokkenen over huiselijk geweld en kindermishandeling binnenkomen en worden gewogen, ziet geen aanleiding voor een onderzoek naar het eigen functioneren. Een woordvoerder: ,,Als er actuele informatie bij Veilig Thuis bekend is, doen wij altijd zo'n onderzoek.”

Lisa deed, voor zover bekend, geen aangifte tegen haar gewelddadige vriend. De politie kan dit ook zonder aangifte oppakken. Een woordvoerder wil niet zeggen of dit is gebeurd en of de politie op andere manieren bij het koppel betrokken was. ,,Voor we hier verder op in kunnen gaan, wachten we even de tijdlijn af die gemaakt wordt door het district. Dat zijn niet alleen politiecontacten, maar ook van eventueel betrokken andere instanties die bemoeienis kunnen hebben gehad.’’ De politie wil het beeld ‘in één keer compleet en goed’ naar buiten brengen.

