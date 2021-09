Deur valt in slot: acht maanden oude baby opgesloten in snikhete auto

Volgens de politie had de baby de autosleutels in haar handje toen ze in de auto werd gezet door haar moeder. Bij het dichtgooien van de deuren, ging de auto op slot. De moeder raakte in paniek en probeerde aan omstanders hulp te vragen, maar door de taalbarrière ging dat moeilijk. Uiteindelijk snapten omstanders de ernst van de situatie en gingen ze voor het autoraam staan om de zon te blokkeren, totdat de politie arriveerde.