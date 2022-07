Deze beachclub in Hoek van Holland is een aanrader, maar het eten valt soms tegen

Celstraf voor Christian C. nadat hij werd betrapt met 34 inklimmers

De 34-jarige Roemeense chauffeur Christian C. (42) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden voor mensensmokkel. Hij werd drie jaar geleden betrapt in Vlaardingen met 34 inklimmers, met kinderen van 7 en 9 jaar oud in zijn trailer. Het gaat hierbij om de grootste inklimzaak van het land.

1 juli