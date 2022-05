Deze dj warmt Het Legioen in hartje Rotterdam op voor de finale: ‘Dat sfeertje, dat gaat niemand ons afnemen’

Café Van Zanten op de hoek van de Meent en de Binnenrotte heeft door de jaren een traditie opgebouwd. Of het om het kampioenschap in 2017 gaat, de bekerfinale in 2018 of recent de halve finale tegen Marseille, als Feyenoord echt een do or die-wedstrijd heeft, dan staan op de Binnenrotte levensgrote schermen.