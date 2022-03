Deze gemeente bouwde afgelopen jaren honderden woningen erbij, maar nu staat iedereen in de file

Britse prinses Anne bezoekt zeemans­huis The Flying Angel in Schiedam

De Britse prinses Anne heeft vrijdag een bezoek gebracht aan zeemanshuis The Flying Angel van The Mission to Seafarers in Schiedam. Ze kreeg een rondleiding en sprak met vrijwilligers. Ook onthulde ze een plaquette en plantte ze een boom om het 70-jarig jubileum van haar moeder, Queen Elizabeth, te gedenken.

5 maart