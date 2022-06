Deze mensen maken wijk op bijzondere manier schoon: ‘Rommel moet je in je eigen vuilnisbak gooien’

Protest tegen sluiting MCD in Vlaardin­gen: ‘Ontzettend jammer voor de ouderen dat de winkel verdwijnt’

De deuren van supermarkt MCD in de Vlaardingse Westwijk gaan per 2 juli op slot tot verdriet van veel wijkbewoners. Vooral de ouderen in de buurt zijn boos en tekenen protest aan tegen de voorgenomen sluiting. ,,De buurt wil dit niet dus moeten met z’n allen protesteren want zo’n zaak vind je nergens,” zegt klant van het eerste uur mevrouw Omlo (63).

27 mei