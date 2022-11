Deze plaatsen moet je écht bezoeken in Vlaardingen: ‘De geschiedenis ligt hier op straat’

Journalist Frans Assenberg zette 100 bezoekwaardige plaatsen in Vlaardingen op een rij. Wat zijn eigenlijk zijn favorieten? ,,Toch wel de haven, bij De Visbank en de Westhavenplaats. En ik vind persoonlijk het nieuwe restaurant van China Garden, ’t Platje, heel geslaagd. Er verdween een historisch gebouw, maar het nieuwe is heel zorgvuldig met een Vlaardingse architect gerealiseerd. En zelf fiets ik heel graag, dus de Broekpolder is ook een favoriet.”

‘Geschiedenis op straat’

Het idee voor een boek met 100 plaatsen in Vlaardingen die ‘beslist’ bezocht moeten worden, komt van Jan Anderson van het gelijknamige streekmuseum in de stad. Hij zag in Zeeland een vergelijkbaar boek met 111 toeristische plaatsen, en wilde zoiets ook voor Vlaardingen. Mede vanwege het 750-jarig bestaan van de stad, dat volgend jaar uitgebreid gevierd wordt. Anderson vindt het ook van belang dat nieuwe inwoners van Vlaardingen leren wat er in hun stad te vinden is. ,,Vlaardingen heeft veel interessants te bieden, de geschiedenis ligt hier op straat.”

Volledig scherm Hans Bakker, Jan Anderson, Bert Wijbenga en Frans Assenberg bij de presentatie van het boek, afgelopen woensdagmiddag. © Roel Dijkstra

De 100 locaties zijn op topografische volgorde gerangschikt, zodat het boek ook dienst kan doen als wandel- en fietsroute. De uitgave is inmiddels verkrijgbaar bij de VVV in Museum Vlaardingen, de Bruna en het streekmuseum van Anderson. Het boek heeft een ludieke prijs van 750 cent, maar 7,50 euro volstaat ook.

In het voorjaar wordt er nog een fotowedstrijd aan het boek gekoppeld. Fotografen kunnen dan prijzen winnen van 500, 250 en 100 euro. Nadere informatie over de wedstrijd wordt later bekendgemaakt.

