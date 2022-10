Deze ruïne krijgt eindelijk een nieuwe bestemming: sloop van oud zwembad stap dichterbij

Donkere wolken boven Zwembad Zuid, maar Albert blijft strijden om zijn bad open te houden

Binnen twee jaar moet er duidelijkheid komen over Zwembad Zuid in de Gorzen in Schiedam. Jarenlang hangt er al een donkere wolk boven dit zwembad. Komt er geen externe financierder voor een nieuw zwembad, dan gaat het bad dicht. Maar in de Gorzen willen ze niets horen van een sluiting.

3 juli