Dief met berouw? Wendy (45) kreeg gestolen familiefoto's per post weer terug

Van wieg tot graf Rico Jansen (1996-2019) wilde zoveel mogelijk bij zijn vrienden zijn

Hij was een echte verbinder: altijd in het gezelschap van zijn vrienden en zijn jongere broertje. Een vrolijke, hartelijke jongen die de mensen die hij een warm hart toedroeg, beschermde. En dat waren er behoorlijk veel. In de nieuwe rubriek Van wieg tot graf wordt het levensverhaal verteld van mensen die ons zijn ontvallen. Rico Jansen uit Maasland werd maar 23 jaar en laat een enorm gat achter in zijn familie en vriendenkring.