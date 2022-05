Dierenvoedselhulp Schiedam stopt door gebrek aan financiële steun: ‘De middelen zijn uitgeput’

Lambregts begon de hulp voor huisdierenbezitters met beperkte financiële middelen in april vorig jaar als burgerinitiatief. ,,Toen kreeg ik nog een flinke zak geld van de gemeente. Nu we een stichting zijn ben ik afhankelijk van subsidie. Omdat alles in deze tijd duurder wordt, zijn de kosten voor het voer opgevoerd in de begroting. Vervolgens is er besloten dat we de komende jaren niets meer krijgen. De stichting is een non-profit organisatie en ik leef zelf van een uitkering, dus zonder financiële steun kan ik niks. De mogelijkheden zijn uitgeput”, verzucht ze. Na lang zoeken vond ze onlangs nieuwe huisvesting in wijkcentrum De Erker, maar nu gaat de stichting alsnog op de fles.