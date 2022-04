Dieven jatten duif bij kinderboerderij en proberen een geit mee te nemen: ‘De dieren zijn van slag’

De dieren op kinderboerderij ‘t Hoefblad in Schiedam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag flink geschrokken. Onbekenden hebben een duif gestolen en probeerden een angorageit mee te nemen, maar slaagden daar niet in. De dieven lieten een flinke ravage achter. ,,Ze zijn helemaal van slag.’’

Dierenverzorgster Kirsten Taheij trof de geit vrijdagochtend buiten het hok aan, met een touw om zijn nek. ,,De stal waar hij in hoorde te staan, stond open’’, vertelt ze. ,,In de stal stonden verschillende geiten op een andere plek. De achteringang was vakkundig geforceerd, ze hadden de scharnieren losgedraaid. Dit was echt met voorbedachten rade, ze hadden gereedschap meegenomen.’’

Later bleek dat iemand de geit ‘s ochtends vroeg door het nabijgelegen park heeft zien lopen. ,,Hij heeft dus of zelf zijn weg teruggevonden, of iemand heeft hem het hek doorgeduwd’’, verwacht Taheij. ,,Dat lukt niet zachtzinnig. Waarschijnlijk hebben ze hem geprobeerd te stelen, maar werden ze gestoord of heeft de geit zich verzet.’’

Voor zover bekend bij de verzorgers heeft het dier geen verwondingen. ,,Maar we kunnen het niet zien als hij blauwe plekken heeft. Ik weet dus niet of ze hem geschopt of geslagen hebben. Dat zijn angsten die meespelen.’’

Overstuur

De geit en zijn stalgenoten zijn behoorlijk overstuur door het incident. ,,Hij is helemaal de weg kwijt, het is voor ons niet duidelijk wat hij heeft meegemaakt’’, aldus Taheij. ,,De geiten staan veilig in hun stal en als er dan iemand ‘s ochtends vroeg binnenkomt die rare dingen doet, raken ze helemaal van slag. Die stress is waar we ons het meeste zorgen over maken.’’

Bij het nalopen van de kinderboerderij bleek dat de onbekenden er wel in zijn geslaagd een witte tortelduif te stelen. Ze hebben ook het voer meegenomen. Volgens Taheij moet er een verband zijn met de poging tot diefstal van de angorageit. ,,De duif zat er donderdag nog.’’

Quote We vinden het heel spannend. Wat is het volgende dat ze proberen te stelen? Kirsten Taheij, Dierenverzorgster

De dierenverzorgster snapt niet waarom de dieven de duif en de geit wilden hebben. ,,Er zit geen enkele waarde aan, alleen onze emotionele. Het is een raadsel waarom ze precies die geit wilden meenemen. We vinden het heel spannend. Wat is het volgende dat ze proberen te stelen?’’

Taheij hoopt daarom dat er mensen zijn die iets gezien hebben. ,,Bijvoorbeeld mensen die zich vanochtend gek hebben gedragen rond het terrein. De politie is op de hoogte en er hangen camera’s, maar we hopen dat mensen zich melden als ze iets geks gezien hebben. Dan zijn de dieven misschien gewaarschuwd.’’

