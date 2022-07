Dit fonds helpt (steeds meer) kinderen aan een bed, bril of metrokaart: ‘Armoede is hier groot probleem’

Het roer moet om in ouderen­zorg: ‘Technolo­gie is handig, maar echte aandacht is het belang­rijkst’

Vaker beeldbellen in plaats van een huisbezoek en sensoren in luiers om te kijken of iemand verschoond moet worden. Dat zijn een paar plannen om de ouderenzorg draaiende te houden. Maar bij instellingen in de Rotterdamse regio klinken de reacties niet onverdeeld positief. ,,Het gaat juist om aandacht voor mensen.’’

5 juli