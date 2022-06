Dit is het nieuwe coalitieakkoord van Maassluis: forse investeringen in stad en ambtenarenapparaat

Drie maanden na de verkiezingen en de nodige ups en downs ligt-ie er dan: het coalitieakkoord met de titel ‘Samen betrokken het verschil maken.’ Aan een statafel in het Vrijheidspark presenteren de vier partijen hun plannen voor de komende vier jaar. ,,Dat we de komende jaren inzetten op de uitvoer vraagt focus van het bestuur en de organisatie. Dat betekent niet alleen dat er meer mankracht nodig is, maar ook dat wij als college nog bewuster kiezen welke plannen we uitvoeren en hoe we dat verwezenlijken”, vertelt Corine Bronsveld (CDA). Zij zal zich net als voorheen hard maken voor een sociaal en menselijk Maassluis met in haar portefeuille (jeugd)zorg, Wmo en volksgezondheid.