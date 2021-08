Dit is waarom een van de mooiste camperplaatsen van Nederland er sinds april verlaten bij ligt

André is een fervent camperaar. Zittend op zijn campingstoel tuurt hij over het water. Hij bezocht de camperplaats in Maassluis eerder, toen die nog gratis was. Sinds april van dit jaar moet de vakantieganger uit Sint-Oedenrode 10 euro betalen voor een plek, plus 5 euro toeristenbelasting. ,,Dat is dus van niks naar 15 euro”, rekent hij voor het gemak even voor. ,,Een behoorlijke stijging, die is opgemerkt. Op het forum van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club, red.) wordt er flink over gediscussieerd. Je leest het constant terug in de reviews. Het is daardoor een stuk minder druk.”