Dit zwaargewicht moet Vlaardingse wijk van verkeerde lijstjes krijgen: ‘Er speelt veel achter voordeur’

Verwaar­loos­de kids, criminelen en armoede: in deze wijk moet het beter (en Aboutaleb schiet te hulp)

Het is een wijk waar zware criminelen vertoeven, bewoners in de schulden zitten en een deel van de kinderen door hun ouders aan hun lot worden overgelaten. De Westwijk in Vlaardingen staat te hoog in vele ‘verkeerde lijstjes’ en daar gaat wat aan gebeuren, belooft de gemeente. De Vlaardingse aanpak wordt afgekeken van die in Rotterdam-Zuid. Niemand minder dan Ahmed Aboutaleb gaat Vlaardingen helpen.

24 februari