Dode bij schietpartij in Schiedam

Nieuw pannenkoe­ken­res­tau­rant in Moerman­boer­de­rij door vertragin­gen medio 2020 open

27 december Het nieuwe pannenkoekenrestaurant op landgoed Hoogstad in Vlaardingen, waar de omstreden huisarts Cornelis Moerman ooit praktijk hield, moet medio 2020 de deuren openen. Dat is maanden later dan de bedoeling was.