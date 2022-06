Dode bij steekpartij op straat in keurige woonwijk, onderzoek in volle gang

Aan de Prins Hendriklaan in Vlaardingen heeft zaterdagochtend even voor zes uur een steekincident plaatsgevonden. Hierbij is één man overleden. Een tweede persoon raakte ook gewond. Het gaat om een 19-jarige man uit Vlaardingen. Hij is aangehouden door de politie en wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.