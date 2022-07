Donkere wolken boven Zwembad Zuid, maar Albert blijft strijden om zijn bad open te houden

De stichting Vrienden van Zwembad Zuid strijdt al jaren voor het behoud van het bad. Boegbeeld Albert Bons (72) is geboren in de Oude Maasstraat en hij heeft het zwembad nog gebouwd zien worden in het begin van de jaren 70. Hij trok ook zijn baantjes in het zwembad. ,,Mijn dochter heeft er ook leren zwemmen. Zelf kom ik er niet zo vaak meer. Pas als het 30 graden is, duik ik in een zwembad. Ik doe dit voor de bewoners. Niet alleen voor de bewoners hier in de wijk, maar ook voor de bewoners van West en Oost. De meeste mensen willen dat Zuid blijft, iedereen heeft hier zijn kinderen laten zwemmen.’’