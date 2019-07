Doodgestoken Lisa (25) werd mishandeld, maar ‘deed nooit aangifte’

Polder­vaart­brug moet blijven, aldus gelijknami­ge vereniging

8:14 De Poldervaartvereniging zit met de handen in het haar nu blijkt dat het geliefde bruggetje in het Schiedamse Beatrixpark verdwijnt. ,,Daar begrijpen we niets van. We gaan dan ook protest aantekenen en actie ondernemen'', aldus de club.