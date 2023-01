Doorbraak dankzij hologram: Schiedammer (52) opgepakt voor verkrachting tienermeisjes in kelderbox

De unieke inzet van een levensecht hologram in een dik twaalf jaar oude verkrachtingszaak in Schiedam en Vlaardingen heeft maandagochtend geleid tot een aanhouding. Een 52-jarige Schiedammer, die vrijwillig dna had afgestaan, wordt ervan verdacht dat hij in 2010 tienermeisjes van 13 en 15 jaar op klaarlichte dag misbruikte in een kelderbox.