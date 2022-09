Dr. Wibautplein in Schiedam gaat volledig op de schop: omwonenden worden bijgepraat over plannen

Surrealis­ti­sche ‘QR-kerstmarkt’ in Vlaardin­gen liep uit de hand: ‘Ineens sprong iedereen op me’

Het was met zeven arrestanten, tientallen agenten en een hermetisch afgesloten stadshart een surrealistische kerstmarkt in Vlaardingen, afgelopen december. In de zoveelste coronalockdown was de markt alleen met een QR-code toegankelijk. Arrestant Daniël G. (55) moest woensdag voor de rechter verschijnen.

