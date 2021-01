Drama bij afbreken oliebollenkraam in Schiedam: Rotterdammer (37) overleden nadat trailer over hem heen valt

Succesvol­le behoefte­lijn­knop voor ouderen binnenkort waarschijn­lijk ook in Schie­dam-West

4 januari Het is de bedoeling dat de succesvolle behoeftelijnknop in 2021 ook in Schiedam-West wordt geïntroduceerd. Mieke Wigmans van Stichting J&S, die de knop samen met databedrijf Scamander uit Nieuwegein ontwikkelde, gaat in januari in gesprek met Ina Blans van Stichting De Erker.