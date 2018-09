Drone hindert opstijgen traumaheli na mogelijk straatrace-ongeluk

Politie-in­val in huis vol visite: verdachte steekpar­tij vierde net verjaardag

6 september Een verjaardagsfeestje in Vlaardingen kreeg vanavond een bizarre wending. De 53-jarige man, die zijn verjaardag vierde, werd in zijn huis vol visite aangehouden door de politie. De verdachte had kort daarvoor een klant gestoken in een MCD-supermarkt nadat deze een opmerking maakte over voordringen.