Dronken bestuurder aangehouden na frontale botsing in Schiedam

Opluchting bij huisjesbe­zit­ters Recreatie­oord: weg vrij voor overname park van gemeente Rotterdam

Goed nieuws voor de circa 1100 bezitters van een huisje of stacaravan op het Recreatieoord in Hoek van Holland. De weg voor de recreanten is vrij om het beheer van het park over te nemen van de gemeente Rotterdam.

19 december