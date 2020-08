Dronken man glipt ambulance binnen en doet er zijn behoefte: ‘Hij heeft alles ondergescheten’

Het incident vond vrijdagavond plaats aan de Rijswijkseweg in Den Haag. ,,We werden rond 18.30 uur opgeroepen voor een spoedrit om een patiënt op te halen’’, vertelt Kevin, wiens achternaam bekend is bij deze redactie.



,,Er was een verdenking van corona. Die man was erg ziek, hij moest ook meteen aan het zuurstof. Ik bleef mijn collega assisteren terwijl ik buiten stond, maar ook de achterklep van de ambulance stond nog open om spullen te pakken. Toen deed een dronken man daar zijn behoefte.’’