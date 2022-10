Droom van Peter komt uit: ooit organiseerde hij een toernooitje, nu heeft hij een goedlopende organisatie

Glasfa­briek wordt horeca-hotspot: ‘Als Rotterdam Manhattan aan de Maas is, dan is Schiedam Brooklyn’

Schiedam heeft er een wijnbar bij en krijgt óók nog een bierbrouwerij. De Glasfabriek, want daar hebben we het over, wordt zo langzamerhand een hotspot. Kortom, goed voor de jeneverstad. ‘Als Rotterdam Manhattan aan de Maas is, dan is Schiedam Brooklyn.’

7:03