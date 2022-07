Droomklus voor Schiedamse Roos (24): in 120 kamers van nieuw hotel hangt haar werk aan de muur

Terugkeer naar 24 uursspoed­post in ziekenhuis Vlietland nu ‘niet realis­tisch’

Een volledige heropening van de spoedeisende hulp in het Franciscus Vlietland in Schiedam is momenteel niet realistisch. Dat stelt het ziekenhuis in een reactie op de drie gemeenteraden in de regio, die vorige week opriepen tot een terugkeer naar 24 uur per dag.

13 juli