Drukte bij de eerste ritten van de Hoekse Lijn

,,Ik vind het geweldig”, zegt Jacob Muis (91) uit Hoek van Holland: ,,Ik kan met m’n rollator zo de metro in, dat ging met de trein niet.’’ Ook Riet (73) uit Maassluis is blij met de Hoekse Lijn. ,,Het is mooi geworden. Van de zomer kunnen we heerlijk zo naar het strand.’’



Wie wil, kan vandaag gratis meerijden met de metro over de Hoekse Lijn. Tijdens deze speciale kennismakingsdag rijdt de metro alleen van station Schiedam Nieuwland naar Hoek van Holland Haven en terug. Tot 20.00 uur kan iedereen gratis een ritje maken.