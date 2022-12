Dwerghamster langs de weg gedumpt: ‘Was duidelijk onder de indruk van het avontuur’

MET VIDEO Veel schade bij café Proosje in Schiedam na brand, politie onderzoekt brandstich­ting

Door een brand die vannacht woedde is er veel schade bij café Proosje in Schiedam. Vooral aan de voorgevel van het café aan de Hoogstraat is de schade groot. Getuigen melden dat er mogelijk een jerrycan gebruikt is, maar de politie kan dat verhaal niet bevestigen.

11:48