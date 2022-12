Een dikke jas en een warme trui mee naar de kerk: thermostaat gaat een tikkie omlaag

Een dikke jas aan of een extra trui. Dat is wat de kerkgangers de komende winter te wachten staat. De thermostaat gaat in kerken een tikkie lager. Maar pas op, het mag ook weer niet te koud worden, want dat is funest voor het kerkorgel.