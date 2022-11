Een glimp van het Vlaardingen uit 1966 tijdens film over de intocht van Sinterklaas

Onnodige telefoon­tjes overstro­men huisartsen­pos­ten: ‘Bijna helft van de mensen zou niet hoeven bellen’

Huisartsenposten luiden de noodklok over de enorme stroom aan niet-spoedeisende telefoontjes die zij krijgen. In combinatie met een fors personeelstekort betekent het dat de wachttijd voor patiënten die in de avond of het weekeinde bellen, kan oplopen tot een uur. Als op korte termijn niets verandert, dreigen huisartsenposten in de Rotterdamse regio gesloten te moeten worden.

1 november