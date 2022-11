Een hond slaapt dag in dag in uit in een auto, tot verontwaardiging van de buurt

Kroegen in de regio maken zich op voor WK: kunstgras, oranje shotje en een plankje kaas en worst

De bal rolt bijna in Qatar en maandag spelen we tegen Senegal. Voor het eerst sinds 2014 is Oranje er weer bij op een WK. We kunnen onze oranje pruik weer opzetten en hup, naar de kroeg in om onze jongens aan te moedigen vanuit Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Toch?

18 november