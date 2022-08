Een plens water voor platanen die van ellende bijna omvallen: Huib pakt zelf de tuinslang maar

Schiedammer Huib Sneep is bomenkenner en betrokken bij de Bomenridders in Schiedam. In Nederland valt er, op een enkele fikse regenbui na, veel te weinig water. Het gevolg is droogte en de plantjes en de boompjes hebben het zwaar. Sneep ziet dat ook met eigen ogen en komt zelf in actie. ,,Ik woon vlakbij de Plantage en heb daar afgelopen zaterdag de bomen nog extra water gegeven. Ik heb tienduizend liter water gegeven aan oudere, maar vooral aan jonge bomen. In de stad hebben we veel jonge bomen. Die zijn uit de kwekerij gestoken, hebben minder wortels en krijgen geen water. Dat is wel harstikke nodig, in heel de stad. Er zijn zoveel plaatsen op dit moment waar bomen doodgaan.’’