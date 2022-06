Eerste editie nieuw festival Broersfest toch pas volgend jaar

De organisatie meldt nu in een persbericht dat de eerste editie verschuift naar 2023. Zo lukt het Broersfest niet om nu al naar tevredenheid een goed programma neer te zetten. ,,We zien hoeveel tijd het kost om een cultureel festival als dit goed te organiseren. We ontdekten dat er zoveel leuks te vinden is. Iedereen kent wel iemand en de verschillende achterbannen hebben ook vaak weer mooie tips. Zonde om daar niet achteraan te gaan, wegens gebrek aan tijd. We zetten niet een tandje erbij om de datum te halen, maar doen een stapje terug. Zo geven we iedereen de nodige zorg en aandacht met een mooie line-up voor volgend jaar als resultaat.”