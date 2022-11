Eerste heipalen voor Oekraïnedorp de grond in, begin volgend jaar eerste bewoners

Drassige grond

Wethouder Ivana Somers sloeg dinsdag de symbolische eerste heipaal de grond in. De bodem op de locatie is op een aantal plekken te drassig om er woningen te plaatsen zonder fundering. Omwonenden zijn geïnformeerd over de heiwerkzaamheden.

Volgens Vlaardingen verhuizen alle Oekraïners die nu al in gemeentelijke (nood)opvanglocaties in de gemeente verblijven, naar de tijdelijke woningen. Een aantal verblijft in Schiedam, omdat er in Vlaardingen nu te weinig plaats is. De overige woningen worden in overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdeeld. Vlaardingen verleent wel voorrang aan Oekraïners met een beroep waar behoefte aan is in het dorp, zoals verpleegkundigen en medewerkers in de kinderopvang.