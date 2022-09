Eerste hulp bij energiebesparing voor mensen met een smalle beurs (en dat kan honderden euro’s schelen)

Schutter dodelijke schietpar­tij Schiedam hoort twaalf jaar cel eisen, maar blijft volhouden dat het een ongeluk was

Voor het doodschieten van de 32-jarige Can uit Schiedam is woensdag in de rechtbank twaalf jaar celstraf geëist tegen schutter Walter ‘James’ T. (30). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte het slachtoffer vorig jaar ‘bewust en met opzet’ door het hoofd geschoten.

31 augustus