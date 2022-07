Eerste woningen nieuw Museumkwartier in Vlaardingen begin volgend jaar in verkoop

Vervallen panden in Museumkwar­tier worden eindelijk gesloopt: ‘We moeten het cynisme eraf krijgen’

Er gaat na de zomer eindelijk wat gebeuren aan de verloederde, vervallen en dichtgetimmerde gebouwen in het gebied achter de Sprij-panden in Vlaardingen. Die zijn de bewoners van de stad al langer een doorn in het oog. ,,Het is belangrijk dat ze wat gaan zien, want verhalen hebben Vlaardingers al genoeg gehoord.”

