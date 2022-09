Egbert (71) haalt met Walking Football-toernooi geld op voor hart-onderzoek: ‘Blij dat ik er nog ben’

Ooit speelde toneel­groep Het Masker voor volle zalen, maar na driekwart eeuw valt het doek definitief

Volle zalen in de hoogtijdagen van de jaren zeventig. Televisie had je eigenlijk nog niet, een kaartje kostte een tientje en altijd was de voorstelling het gesprek van de dag bij het publiek. Toneelvereniging Het Masker hoefde geen rekening te houden met social media en streaming. Het toneel was in die dagen een uitje en hot in Vlaardingen.

