Einde dreigt voor Lets Ruilwinkel in Schiedam: ‘Er is nu te makkelijk en te snel gezegd dat de subsidie stopt’

Meer elektri­sche bussen in Rotterdam, Schiedam en Maassluis

In Rotterdam, Schiedam en Maassluis rijden nu ook elektrische bussen op lijnen die eerder nog werden bediend met dieselvoertuigen. Het gaat om lijn 42 in Rotterdam-West, lijn 40 tussen Rotterdam en Delft, lijn 126 in Maassluis en de lijnen 51, 53, 54, 126 in Schiedam.

17 mei