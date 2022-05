Eindelijk heeft Ad (60) zijn eigen museum over roemruchte scheepswerf

Ad (59) eert zijn opa met een museum over scheeps­werf Wil­ton-Fijenoord: ‘Het was zijn tweede familie’

Het leven van de opa van Ad van Beek (59) draaide om scheepswerf Wilton-Fijenoord. 55 jaar lang werkte zijn grootvader voor het bedrijf, eerst in Rotterdam-Delfshaven, later in Schiedam. Met de oprichting van een museum over de werf als ode, ontdekt de kleinzoon steeds meer over het leven van zijn opa en veel andere regiogenoten.

