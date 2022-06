Eindelijk nieuwe bestemming voor oud deelgemeentekantoor Hoek van Holland

De gemeente Rotterdam is van plan het oude deelgemeentegebouw via een erfpachtconstructie over te doen aan Ontmoeting. Volgens de gemeente is Stichting Ontmoeting de enige serieuze gegadigde die plannen heeft met het pand.

Ondermaats

In het huidige pand aan de Prins Hendrikstraat waren tot begin vorig jaar acht cliënten gehuisvest die begeleiding nodig hadden, maar volgens de gemeente Rotterdam was deze exploitatie financieel niet rond te krijgen. Ook was de kwaliteit van het gebouw ondermaats. Het was ook niet optimaal dat de cliënten in onzelfstandige kamers verbleven. Volgens de gemeente is het een voordeel dat Ontmoeting nu al gevestigd is in Hoek van Holland, omdat de stichting daardoor al bekend is met andere organisaties in het dorp. In Rotterdam heeft Ontmoeting ook nog vijf andere locaties.