Ene na de andere platenzaak opent deuren in Schiedam: ‘Mensen willen authentiek geluid’

In zijn vroegere platenzaak in de Engelse badplaats Brighton maakte Mark Brown mee dat bijna niemand nog een vinylplaat wilde hebben. De mensen die in de jaren negentig nog elpees in de prullenbak gooiden, kopen die nu weer in zijn nieuwe zaak in Schiedam. ,,Popmuziek uit de jaren tachtig is heel populair, ik had nooit gedacht dat dit weer op elpee verkocht zou worden.” Ook veelgevraagd nu: muziek van Kate Bush, van wie sinds kort muziek te horen is in Netflix-serie Stranger Things.