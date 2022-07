Enorme drukte op wegen Hoek van Holland: ‘Kom niet naar het strand’

van wieg tot graf Piet nam pasgeboren dieren mee naar huis: ‘Er hebben aardig wat beesten op zolder gelogeerd’

Van kleins af aan was Piet van Mil (82) gek op dieren. Een boerenbestaan werd het niet, maar met de kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark kwam hij aardig in de buurt. Bijna 35 jaar was hij beheerder. Jonge dieren gingen mee naar huis, kinderen en volwassen kregen een lach en een luisterend oor. De markante Schiedammer gaf net dat beetje extra.

