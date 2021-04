Enthousiastelingen starten met koffiewagen in Broekpolder: ‘Hopelijk kunnen we hier blijven’

Schiedam gaat Londen achterna met creëren van hippe ‘place to be’ op Schieveste

27 maart Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar over een jaar of tien staan er zo’n 3.000 woningen op de locatie Schieveste, tussen station Schiedam Centrum en rijksweg A20. Om eerder al de aandacht naar de nieuwe wijk te trekken wil Ontwikkelcombinatie Schiedam (OCS) er over een jaar een zogenoemde placemaking creëren, naar voorbeeld van het populaire Boxpark in Londen.